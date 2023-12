Wolfsbergtunnel gesperrt: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A10

Veröffentlicht am 21. Dezember 2023, 17:43 / ©Leser

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen hielt am Donnerstagabend die Einsatzkräfte auf der A10 Tauernautobahn auf Trab. Polizei, Rettung und mehrere Freiwillige Feuerwehren standen zwischen dem Knoten Spittal-Millstätter See und Spittal-Ost in Fahrtrichtung Villach im Einsatz. Laut der ASFINAG war sogar der Wolfsbergtunnel vorübergehend gesperrt. Ein langer Stau hat sich gebildet, löst sich nun aber langsam auf.

©Leser | Der Stau löst sich langsam auf. ©ASFINAG | Hier hat sich der Unfall ereignet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.12.2023 um 17:57 Uhr aktualisiert