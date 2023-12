Mitarbeiter verhindern Großbrand in Produktionshalle: 300.000 € gerettet

Bruck an der Mur

In einer beinahe katastrophalen Situation sah sich kürzlich die Firma „Pankl Engine Systems“ konfrontiert. Ein Brand brach in der Produktionshalle aus, genauer gesagt in einer Maschine. Die Angestellten reagierten blitzschnell und griffen mit drei Feuerlöschern ein, um den Brand einzudämmen. Ihre Bemühungen waren entscheidend, um die Situation unter Kontrolle zu halten, bis die Feuerwehr Bruck-Stadt mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften eintraf. Ihr schnelles Eingreifen konnte Schlimmeres verhindern. Dank des raschen Handelns konnten Sachwerte im Wert von rund 300.000 Euro gerettet werden.