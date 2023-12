Ehrlicher Finder gab Kindergeige im Klagenfurter Fundamt ab

In einem Bankinstitut in Viktring wurde eine Kindergeige in einem schwarzen

Geigenkoffer gefunden, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung am Freitagvormittag mit. Der ehrliche Finder hat diese im Fundamt abgegeben. Hier kann das Instrument ab sofort vom Besitzer bzw. der Besitzerin abgeholt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.12.2023 um 10:39 Uhr aktualisiert