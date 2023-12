Glatte Fahrbahn: Auto landete in Böschung

Veröffentlicht am 23. Dezember 2023, 10:48 / ©FF Mieger

Ein Auto war in Oberdörfl von der glatten Fahrbahn und am Ende in einer Böschung gelandet. Zu dem Verkehrsunfall gerufen wurden die Freiwilligen Feuerwehren St. Margareten im Rosental, Glainach, Abtei und Mieger sowie der ÖAMTC-Hubschrauber und die Polizei.

Keine Verletzte

„Am Einsatzort angekommen, war dann schnell klar, dass es sich zum Glück um nur Technisches handelte bzw. um Aufräumarbeiten für die FF St. Margareten i.R“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Mieger. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Somit konnten alle Feuerwehren wieder einrücken.