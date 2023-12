Feuer in Wohnung ausgebrochen: „Dachten zuerst, es brennt nicht“

/ ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde der Berufsfeuerwehr Bereitschaftszug bereits durch den Anrufer erwartet. Nach einer ersten Erkundung war kein Piepsen eines Rauchmelders mehr zu vernehmen und dem ersten Anschein nach auch kein Hinweis auf einen Brand gegeben.

Tiefschwarze Rauchschwaden

Nachdem auf der Wohnungseingangstüre eine Wechselschlossgarnitur vorhanden war, wurde

durch den Bereitschaftsoffizier der Befehl erteilt, mittels sogenannter Klopftechnik diese zu öffnen. Nach dem Öffnen der Wohnungseingangstüre traten tiefschwarze Rauchschwaden entgegen. „Die Wohnungseingangstüre wurde mittels sogenannter Rauchvorhang verhängt, um eine Rauchausbreitung in das Stiegenhaus zu verhindern. Mittels Schnellangriff C wurde eine eventuelle Menschenrettung und Löschmaßnahmen angeordnet“, berichtet die Feuerwer.

Sorge um Katzen in der Wohnung

Nach Kontaktaufnahme mit dem Atemschutztrupp wurde von diesen versichert, dass sich keine Person in der Wohnung befindet – dies wurde in weiterer Folge auch durch die Polizei bestätigt, die mit dem Wohnungsinhaber telefonisch Kontakt aufgenommen hatte. Unklarheit bestand noch, da sich in der Wohnung Fressnäpfe befunden haben, die auf eine Anwesenheit von Katzen schließen ließ. Nach Rücksprache mit der Polizei konnte die Anwesenheit von Haustieren durch den Wohnungsinhaber gänzlich ausgeschlossen werden. Während der Löschmaßnahmen wurde eine kontrollierte Ventilation mit Drucklüfter und eine mechanische Ventilation mittels Strahlrohr durchgeführt.

Wohnung darf nicht mehr betreten werden

Der Brand der Wohnung konnte nach rund 15 Minuten gelöscht werden und es wurde „Brand aus“ gegeben. Nach Eintreffen des Wohnungsinhabers wurde diesem aufgrund des Vorhandenseins von kalten Brandgasen ein einstweiliges Betretungsverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde an der Einsatzstelle eine Einsatzdekontaminierung des Atemschutztrupps durchgeführt. Während des Brandeinsatzes wurde am Areal der Berufsfeuerwehr die Bereitschaft durch die FF Hauptwache übernommen.