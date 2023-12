Anna Gasser und Marco Schwarz sind Sportlerin und Sportler des Jahres

Bei der traditionellen Veranstaltung wurden die Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet, die von 58 Mitgliedern des Sportpresseklubs Kärnten (SPK) gewählt wurden. Die Preisträgerinnen und Preisträger wurden dieses Jahr erstmals mit der Trophäe FRANZ ausgezeichnet, die anlässlich des 70. Geburtstag von Franz Klammer ins Leben gerufen wurde. Seitens der Landespolitik waren Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, Gesundheitsreferentin LR.in Beate Prettner und Landtagspräsident Reinhart Rohr anwesend.

Neue Trophäe Franz

Der Namensgeber der neuen Trophäe, Franz Klammer, sagte: „Es macht mich wirklich stolz, dass die Trophäe Franz heißt. Es ist eine Trophäe, die Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen über eine Saison von den Kärntner Journalistinnen und Journalisten erhalten“. Die neue Trophäe besteht aus Pörtschacher Marmor, Fichte und Glas.

Zum vierten Mal in Folge

Kärntens Sportlerin des Jahres wurde zum vierten Mal Snowboarderin Anna Gasser. Sie hatte bei den Snowboard-Weltmeisterschaften in Bakuriani in Georgien den Titel im Big-Air-Bewerb geholt. „Es ist toll zu sehen, in welchem Sportbundesland man lebt. Es freut mich den Franz mit nach Hause nehmen zu können“, sagte Gasser.

„Ich bin gut in die Saison gestartet“

Zum dritten Mal Kärntens Sportler des Jahres wurde Skirennläufer Marco Schwarz, der bei den Weltmeisterschaften in Courchevel/Méribel (Frankreich) in der Alpinen Kombination Silber und im Riesenslalom Bronze erobert hatte. „Ich bin gut in die Saison gestartet, aber es sind noch 30 Rennen zu fahren. Es ist schön, dass ich in die kurze Weihnachtspause als Gesamtweltcup-Führender gehen kann“, berichtete Schwarz, der erst gestern den Weltcup-Slalom in Slalom von Madonna di Campiglio gewonnen hatte und nächste Woche in Bormio starten wird.

©wikimedia

Besondere Auszeichnung

Sportlerin des Jahres mit Behinderung wurde Skisportlerin Elina Stary mit Guide Anna Stoss. Sie wurde Zweite im Slalom-Gesamtweltcup und holte Weltcupsiege in Kitzbühel und Cortina. Sportler des Jahres mit Behinderung wurde Skisportler Markus Salcher. Er hatte bei den Weltmeisterschaften im spanischen Espot zwei Goldmedaillen gewonnen.

Aufsteigerin des Jahres

Aufsteigerin des Jahres wurde Snowboarderin Kristina Holzfeind, die bei den Olympischen Jugendwinterspielen in Italien Gold in der Disziplin Big Air geholt hatte. Zum Aufsteiger des Jahres wurde Skispringer Julijan Smid gewählt. Er hatte bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Whistler (Kanada) Gold im Team-Springen gewonnen.

Special Olympics Sportlerin

Special Olympics Sportlerin des Jahres wurde Bowlerin Simone Mairitsch, die bei den World Summer Games im Team-Bewerb mit Christoph Kandutsch gesiegt hatte. Special Olympics Sportler des Jahres wurde Schwimmer Stefan Strauß, er war bei den World Games in Berlin über 25-Meter-Rücken siegreich.

Otmar Braunecker ausgezeichnet

Für seine gesamte Laufbahn als Sportler und Funktionär wurde Otmar Braunecker ausgezeichnet. Er gilt in Kärnten als Vater des Eisschnelllaufsports. 1968 und 1972 nahm an den Olympischen Winterspielen in Grenoble und Sapporo teil. Er war von 2013 bis 2021 Präsident des Kärntner Eislaufverbandes und hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Eislaufen auf den heimischen Seen zu einem Volkssport wurde. Die Volleyballer des SK Aich/Dob wurden zur Mannschaft des Jahres gekürt. Moderiert wurde die „Nacht des Sports“ von Hannes Orasche. Es war die 59. Sportehrung seit 1965. Für die musikalische Umrahmung sorgte Popwal. Die Sportehrung wurde live auf https://kaernten.tv/ übertragen.