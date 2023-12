Vierte Auflage des Buches „Natur in Klagenfurt“ präsentiert

Die Autoren Dipl. Ing. Josef Knappinger und Dr. Phil. Ernst Woschitz weisen in ihrem Buch „Natur in Klagenfurt- Naturdenkmäler und Schutzgebiete der Landeshauptstadt“ auf zahlreiche grüne Oasen in Klagenfurt hin. Donnerstag präsentierten sie, zusammen mit der Abteilung Klima- und Umweltschutz, die vierte Auflage ihres Werkes – Ein Leitfaden zu faszinierenden Bäumen, harmonischen Alleen aus vergangenen Zeiten und idyllischen, verborgenen Waldteichen, die die Schönheit der Landeshauptstadt prägen.

Naturschätze in Klagenfurt erhalten

„Die Bewahrung der natürlichen Schätze in Klagenfurt am Wörthersee liegt in den Händen der Abteilung Stadtgarten. Wir schätzen das Engagement für die Pflege von Stadtbäumen, Grünanlagen und Parks. Das Kärntner Naturschutzgesetz bietet rechtliche Möglichkeiten, aber die Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen hängt vom „Wollen“ der Grundeigentümer ab. Naturdenkmäler verdienen Schutz wegen ihrer Einzigartigkeit, Schönheit und historischen Bedeutung. Neben bekannten Schutzgebieten betonen wir die Erhaltung kleiner, oft jahrzehntealter Bäume in Ballungsräumen als wichtige Naherholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung“, so Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar. Die Verantwortung für den Schutz, die Erhaltung und die Wiederherstellung der naturräumlichen Besonderheiten in Klagenfurt liegt maßgeblich in den Händen der öffentlichen Verwaltung, insbesondere der engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Stadtgarten. Diese tragen durch ihre unermüdliche Arbeit dazu bei, Tausende von Stadtbäumen zu pflegen, zu kontrollieren, nachzupflanzen sowie zahlreiche Grünanlagen, Parks, Sport- und Spielanlagen sowie verkehrsbegleitendes Grün zu erhalten. Das Buch ist in der Abteilung Klima- und Umweltschutz sowie im deutschsprachigen Buchhandel für 12 Euro erhältlich.