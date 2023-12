Weiterbildung: Kärntner Tourismusakademie wird ausgeweitet

Mit einem umfassenden Aus- und Weiterbildungsangebot hat sich die Kärntner Tourismusakademie bereits in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Plattform für mehr Qualität in den Betrieben entwickelt. Am Dienstag wurde in der Landesregierung die Weiterführung und Ausweitung beschlossen. Bis zum Jahr 2027 werden gemeinsam mit der Kärnten Werbung und den neun Tourismusregionen 1,2 Mio. Euro investiert, insgesamt 440.000 Euro kommen dafür vom Tourismusreferat des Landes. „Wir erweitern das bestehende Aus- und Weiterbildungsprogramm für den Tourismus und bauen die Qualität der Tourismusakademie weiter aus“, so Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig und meint weiter: „Neben fachlichen Schulungen wird der Fokus jetzt verstärkt auf den Mitarbeiterbereich gelegt, um Betriebe bei der Personalakquise zu unterstützen und ihnen die bestmögliche fachliche Beratung und Betreuung zu ermöglichen.“

Qualität als wichtigster Faktor

Ob Beherbergung, Gastronomie, Bergbahnen oder die Tourismusorganisationen – Qualität sei heute der wichtigste Faktor für mehr Preisdurchsetzung und zur Erhöhung der Wertschöpfung im Tourismus. Dazu der Geschäftsführer der Kärnten Werbung, Klaus Ehrenbrandtner: „Die klare Ausrichtung auf Qualität stellt auch einen der strategischen Schwerpunkte der Kärnten Werbung für die kommenden Jahre dar. Als Partner der Tourismusakademie freut es uns sehr, dass durch die gemeinsamen Investitionen in diesen wichtigen Wissenstransfer noch stärkere Impulse zur Unterstützung der Hotellerie geleistet werden können.“

Praxisnahe Schulungen direkt in Kärnten

Angesiedelt ist die Kärntner Tourismusakademie im Sinne eines One-Stop-Shops zentral bei der Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge Tourismusmanagement GmbH. Der Regionsgeschäftsführer Stefan Brandlehner dazu: „Wir freuen uns darauf, die Fachkräfte mit den notwendigen Fähigkeiten auszustatten, damit sie den Herausforderungen der sich ständig wandelnden Tourismusbranche erfolgreich begegnen können. Die Unterstützung des Landes ist dazu erfolgsentscheidend. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, praxisnahe Schulungen für alle Mitarbeiter und Unternehmen direkt in Kärnten anzubieten, die auch den Anforderungen der Branche und unserer Betriebe gerecht werden. Wir sind überzeugt, dass diese Weiterentwicklung einen positiven Einfluss auf den Kärntner Tourismus haben wird.“

Qualitätssteigerung im Tourismus

Nach eineinhalb Jahren, sprich Mitte 2025, soll eine Evaluierung und Wirkungsanalyse erfolgen. „Mit diesem Zwischenstatus können wir in Erfahrung bringen, welche Maßnahmen und Effekte sich für die Qualitätssteigerung im Tourismus besonders geeignet haben und das Angebot auch nachjustieren. Letztendlich wollen wir mit der Tourismusakademie sowohl den Karriereweg jedes einzelnen voranbringen als auch die Tourismusbranche als Ganzes und damit den Standort Kärnten bestmöglich aufstellen“, so Schuschnig abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.12.2023 um 08:02 Uhr aktualisiert