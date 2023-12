Familie, Geschenke und Traditionen: So feiert Österreich Weihnachten

Veröffentlicht am 24. Dezember 2023, 08:02 / ©pexels.com

Eine Erhebung von Demox Research zeigt, dass für 70 Prozent der Österreicher Weihnachten von großer Bedeutung ist. Die Sehnsucht nach traditionellem Weihnachtszauber spiegelt sich in der Beliebtheit von Christkindlmärkten wider, die einen starken Zulauf verzeichnen. Die Bereitschaft, für Weihnachtsgeschenke mehr auszugeben, ist ebenfalls deutlich gestiegen, wobei der Durchschnittsbetrag pro Kopf bei 410 Euro liegt – der höchste Wert seit 2012.

Alle Daten auf einen Blick: 80 Prozent schmücken einen Christbaum, wobei 60 % einen geschnittenen Natur-Christbaum bevorzugen.

Durchschnittlich werden 410 Euro für Geschenke ausgegeben – der höchste Wert seit 2012.

42 Prozent möchten trotz wirtschaftlicher Herausforderungen nicht beim Schenken sparen.

70 Prozent halten das Weihnachtsfest für sehr oder eher wichtig.

62 Prozent feiern mit der Familie, während 56 Prozent die Zeit mit Angehörigen genießen.

Traditionelle Werte sind für 38 % wichtig, aber nur 32 Prozent halten religiöse Bräuche hoch.

Die Befragung fand online zwischen dem 20. und 23. November 2023 mit 1.000 Teilnehmern ab 16 Jahren statt, mit einer Schwankungsbreite von 3 Prozent.

Die Tradition des Weihnachtsbaumes

Die Tradition des geschmückten Christbaums ist in vielen österreichischen Haushalten lebendig. Acht von zehn Befragten haben entweder in ihrer Familie oder bei sich zu Hause einen geschmückten Baum, wobei die Nordmannstanne mit 65 Prozent nach wie vor der Favorit ist. Traditionelle Weihnachtsfarben wie Rot, Gold und Silber dominieren zwar weiterhin die Dekoration, aber im Jahr 2023 gewinnen rosa Pastelltöne und Schwarz an Beliebtheit.

Immer mehr Geschenke werden gekauft

Beim Kauf von Weihnachtsgeschenken zeigt sich eine signifikante Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Ausgaben durch großzügige Gehaltsabschlüsse und Entspannung auf dem Energiemarkt beeinflusst werden. Obwohl einige aufgrund von Inflation und wirtschaftlichen Herausforderungen bei Geschenken sparen, zeigt die Mehrheit eine großzügige Einstellung. Dabei bevorzugen die Österreicher den stationären Handel gegenüber dem Online-Shopping, obwohl Letzteres nach wie vor eine beliebte Quelle für Geschenke ist.

Das sind die beliebtesten Geschenke Gutscheine (33 Prozent)

Spielwaren (25 Prozent)

Bargeld (23 Prozent)

Kleidung/Schuhe/Lederwaren (16 Prozent)

Parfumerieartikel (15 Prozent)

Bücher (14 Prozent)

Im Kreis der Familie

Die Weihnachtszeit steht ganz im Zeichen von Familie, Zusammenkunft und kulinarischen Freuden. Besinnlichkeit, Stille und die Zeit mit den Liebsten stehen für viele im Mittelpunkt dieses Festes. Während traditionelle Werte und Bräuche für einige wichtig sind, geht der religiöse Bezug zu Weihnachten langsam zurück. Die meisten feiern das Fest im Kreis der Familie.

Frauen schenken mehr

Eine weitere Studie des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens und der Wirtschaftskammer Österreich zeigt, dass mehr als 80 Prozent der Österreicher ihre Geschenke online kaufen. Frauen sind dabei schenkfreudiger und planen im Durchschnitt, mehr Geschenke zu kaufen als Männer. Bargeld, Gutscheine und Reisen stehen dabei ganz oben auf den Wunschzetteln, während Socken, Unterwäsche und extrem teure Geschenke als weniger beliebt gelten.