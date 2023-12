Kinder lieferten Geschichten: „Das blaue Blatt“ geht auf Weltreise

Nachlesen kann man das alles im Buch „Das blaue Blatt“, das kürzlich in der Klagenfurter Buchhandlung Mohorjeva/Hermagoras präsentiert wurde. Dort war auch Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser, der sich vom in Südtirol initiierten Projekt fasziniert zeigte. „Kunst und Kultur, Literatur verbinden, das zeigt auch dieses internationale Projekt“, so Kaiser. Besonders hob er hervor, dass hier Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt gerückt werden: „Es ist wohltuend, in die Welt der Phantasie von Kindern einzutauchen. Die von den Kindern geschriebene Weltreise ist zudem ein Zeichen für Frieden auf der Welt.“ Stolz zeigte sich der Landeshauptmann auf den jungen Kärntner Autor Daniel Walzl. Der Zwölfjährige besucht das BG Tanzenberg und hat die Geschichte „Das Chaos“ beigetragen, die er bei der Buchpräsentation gekonnt vortrug.

Kinder aus elf Ländern der Welt lieferten Geschichten

Bockelmann zeigte sich vom Projekt „vollkommen überwältigt“. Besonders in einer Zeit, in der wieder Nationalismus aufkomme und viel von Grenzen geredet werde, sei dieses wichtig. Der Künstler dankte allen Beteiligten, insbesondere Initiator Hermann Rogger vom Schulverbund Pustertal in Südtirol. „Ich habe das Blatt gemacht und du hast Gott sei Dank den Sturm erfunden“, sagte er in Anlehnung an die Rahmenhandlung des Buches. Rogger ist auch Leiter des Museums Rudolf Stolz in Südtirol. Dort hatte Bockelmann anlässlich seines heurigen 80. Geburtstages eine Ausstellung, bei der die Sprache auf das blaue Blatt kam. „Es entstand die Idee zur Reise des Blattes und über 100 Kinder aus elf Ländern haben dazu Geschichten geschrieben“, erklärte Rogger. Einige dieser Geschichten wurden für das Buch ausgewählt, sie sind darin auf Deutsch und Englisch sowie in der Muttersprache der jungen Autorin, des jungen Autors abgedruckt. Die Kinder und Jugendlichen stammen aus dem Pustertal in Südtirol, Österreich, Deutschland, Italien, Spanien, der Schweiz, Island, Polen, der Ukraine, Namibia und den USA. Der Beitrag aus Kärnten wurde laut Nicole Hölbling von der Bildungsdirektion für Kärnten von einer Jury ausgewählt. Insgesamt haben sieben Kinder zwischen neun und zwölf Jahren im Rahmen der Werkstätten für begabte und besonders interessierte Kinder mitgemacht.

Zur Rahmenhandlung des Buches: Manfred Bockelmann liebt die Farbe Blau und vor allem das Malen blauer Blätter. Im Buch betrachtet er an einem stürmischen Herbsttag seine Werke, als plötzlich ein orkanartiger Wind durch ein offenes Fenster ins Atelier braust und Pinsel, Farbeimer, Leinwände, Staffeleien, Farbpaletten und Kunstwerke durcheinanderwirbelt. Der Maler versucht verzweifelt, sein Lieblingsbild, ein blaues Blatt, mit beiden Händen festzuhalten. Vergebens: Das blaue Blatt gerät in den heftigen Sog des Kärntner Windes und wird davongetragen…

Karl Hren, Direktor des Hermagoras Vereines/Mohorjeva družba, hob ebenfalls die Bedeutung des internationalen Kunst- und Buchprojektes hervor. Weiters sagte er dankend, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Kunst- und Kulturschaffende, wie eben auch Manfred Bockelmann, viel für die slowenische Volksgruppe und den Erhalt ihrer Sprache getan haben und tun.