Handel am 24. Dezember: Sollten die Geschäfte geschlossen bleiben?

Der 24. Dezember gilt grundsätzlich als normaler Werktag. Heuer fällt der Weihnachtstag allerdings auf einen Sonntag, somit müssten die Geschäfte geschlossen bleiben. Wie berichtet, haben am heutigen 24. Dezember dennoch einige Geschäfte geöffnet. Dabei handelte es aber größtenteils um jene Märkte, die generell an Sonn- und Feiertagen geöffneten haben. Für die Mitarbeiter im Handel gibt es an jenen Tagen einen 100-prozentigen Zuschlag. Das wurde im Kollektivvertrag so festgelegt.

Unfair den Verkäufern gegenüber?

Nun aber sorgten die Öffnungszeiten am 24. Dezember bei vielen 5 Minuten-Lesern für Unmut. Viele empfinden diese Regelung den Mitarbeitern gegenüber als ungerecht. „Einmal fällt Weihnachten auf einen Sonntag und alle könnten daheim bleiben und mit den Familien feiern, ich finde das den Verkäufern gegenüber unfair“, kommentiert ein Facebook-Nutzer unter dem Beitrag. Diese Meinung vertreten viele: Sie finden, am 24. Dezember sollten alle Geschäfte geschlossen halten.

Nachfrage bestimmt Angebot

Aber vor allem kritisiert die 5 Minuten-Community, alle Personen, die am 24. Dezember noch einkaufen gehen. Denn wie ein 5 Minuten-Leser so schön zusammenfasst: „Die Öffnung basiert auf Kundeninteresse.“ Demnach müssten einige das Angebot der geöffneten Geschäfte am 24. Dezember auch nutzen. All jenen, legen zahlreiche User in den Facebook-Kommentaren nahe: „Muss wirklich nicht sein! Wer bis heute [Samstag] nicht schon alles zu Hause hat, braucht auch morgen [Sonntag] nichts mehr.“ Letztlich kristallisiert sich heraus: Die Nachfrage bestimmt das Angebot.

Lass‘ uns deine Meinung wissen!

Heuer fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, weshalb viele Geschäfte geschlossen sind und nur einige Ausnahmen geöffnet haben. Aber sonst wird am 24. Dezember wie gewöhnlich gearbeitet. Uns würde nun deine Meinung interessieren: Sollten die Geschäfte am 24. Dezember generell geschlossen bleiben? Was sagst du dazu? Stimme ab und diskutiere in den Kommentaren mit der 5 Minuten-Community.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.12.2023 um 13:39 Uhr aktualisiert