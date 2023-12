Diese Angebote gibt es für die Steirer auch an den Weihnachtstagen

Hier ist ein Überblick über die geöffneten Notschlafstellen, Hilfsangebote, Einkaufsmöglichkeiten und spirituellen Aktivitäten.

Diese Nothilfe gibt es:

Unter der Nummer 0676 880 15 8111 kann täglich von 18 bis 24 Uhr das Caritas-Kältetelefon angerufen werden, um obdachlosen Menschen in Graz zu helfen. Der VinziBus verteilt täglich am Abend in Graz belegte Brote und Tee an Hilfsbedürftige. Am 19. Dezember werden Weihnachtspäckchen an Gäste verschenkt. Ausgabestellen: 20 Uhr Augarten, 20.30 Uhr Jakominiplatz, 21 Uhr Hauptbahnhof. Tel. (0 31 6) 58 58 01.

Notschlafstellen und Beratung

Verschiedene Notschlafstellen wie FranzisCa für Frauen und Mütter mit Kindern, Arche 38 für Männer, Winternotschlafstelle für Männer, Frauen und Familien, Schlupfhaus für Jugendliche und weitere Einrichtungen stehen täglich zur Verfügung.

Wärme, Gesellschaft & Essen

Marienstüberl bietet täglich von 8 bis 16 Uhr Frühstück, Mittagessen und Gesellschaft. Am 24. Dezember gibt es nachmittags eine Andacht. Tageszentrum Mesnergasse 4 (TZM4) ist Mittwoch bis Samstag geöffnet und bietet Raum zum Essen und Gespräche führen.

Medizinische Versorgung & Beratung

Die Marienambulanz ist an allen Arbeitstagen von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Online-Beratung zu verschiedenen Themen wie Wohnen, Existenzsicherung, und Drogen- und Alkoholkonsum ist verfügbar unter -HIER-.

Einkaufsmöglichkeiten

Carla-Shops stehen wie gewohnt offen (außer am 24. und 31. Dezember). VinziMarkt und VinziShop bieten preiswerte Einkaufsmöglichkeiten für Menschen mit geringem Einkommen sowie Second-Hand-Kleidung.

Spiritualität und Feiern

Informationen zu Festen in den Pfarren und Möglichkeiten, Weihnachten in Gemeinschaft zu feiern, sind direkt bei den jeweiligen Pfarren erhältlich. Klöster bieten Möglichkeiten für Menschen, die den Jahreswechsel in Stille verbringen möchten. Programme sind in den Grazer Kreuzschwestern und im Stift St. Lambrecht verfügbar.

Telefonseelsorge und mehr

Die Telefonseelsorge (Nummer 142) ist rund um die Uhr verfügbar, und eine Onlineberatung steht von 16 bis 23 Uhr zur Verfügung. Das Museum bietet am 24. Dezember eine Einstimmung auf den Heiligen Abend und organisiert Krippenführungen im neuen Jahr.