Veröffentlicht am 24. Dezember 2023, 14:07 / © LPD Kärnten/Wajand

Landeshauptmann Peter Kaiser überbrachte heute, Sonntag, den im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz stehenden Soldaten einen weihnachtlichen Geschenkkorb. Empfangen wurde der Landeshauptmann in der Kaserne Bleiburg von Militärkommandant Philipp Eder. Besucht wurden auch der Grenzübergang Grablach, an dem die Militärbediensteten gemeinsam mit der Polizei Dienst versehen.

Danke für euren Einsatz

Kaiser erhielt einen umfangreichen Einblick in die aktuelle Lage und dankte den Soldaten für ihren Einsatz. „Ich danke Ihnen im Namen des Landes und stellvertretend für alle Kärntnerinnen und Kärntner. Sie tragen mit ihrer täglichen Arbeit dazu bei, dass das österreichische Bundesheer in der Bevölkerung ein hohes Ansehen genießt. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und frohe Weihnachten “, sagte Kaiser und verwies auf die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bundesheer, Exekutive und allen anderen Einsatzorganisationen in Kärnten.

© LPD Kärnten/Wajand | vl.: Lt. Jörg Zimmermann, LH Peter Kaiser, Stabswachtmeister Matthias Hebenstreit, Vize-Lt. Karl Moser, Militärkommandant Philipp Eder © LPD Kärnten/Wajand | Oberstlt. Klaus Innerwinkler, LH Peter Kaiser, Chefinsp. Werner Dobnig © LPD Kärnten/Wajand | Oberstlt. Klaus Innerwinkler, LH Peter Kaiser, Chefinsp. Werner Dobnig

100 Soldaten im Assistenzeinsatz

Aktuell befinden sich 100 Soldaten im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz in Kärnten. Die Militärangehörigen sind seit September in Kärnten stationiert und werden Ende des Monats abgelöst. Die zentrale Aufgabe der Assistenzsoldaten ist die Unterstützung der Polizei bei Einreisekontrolltätigkeiten zur Verhinderung der illegalen Migration an den Grenzübergängen zu Slowenien.