Wahres Weihnachtswunder: Entlaufene Hündin Yeni wiedergefunden

Als Martina und Einsatzhündin „Noana“ die junge Hündin „Yeni“ am heutigen 24. Dezember fanden, befand sie sich im Wasser des Wörthersees: „Yeni“ hatte sich nämlich mit ihrer Flexileine im Schilf verhängt. Bei der Kälte und dazu noch im Wasser ging es bei der Suche nach der jungen Hündin bestimmt um jede Sekunde. „Yeni“ dürfte zudem auch sehr ängstlich sein. Sie lebte früher nämlich als Straßenhündin in Indonesien und ist erst seit Oktober bei ihrer Besitzerin in Kärnten.

Wahres Weihnachtswunder!

Außerdem ist die Hündin derzeit krank und muss Antibiotika nehmen. Das Team von „Find my Friend“ weiß: „Yeni hätte die Kälte wohl nicht viel länger überlebt.“ Aber zum Glück trat dieser Fall nicht ein, ganz im Gegenteil – ein wahres Weihnachtswunder spielte sich ab! „Wir freuen uns alle so sehr, dass wir sie rechtzeitig gefunden haben, echt ein Weihnachtswunder“, berichten die Ehrenamtlichen gegenüber 5 Minuten.