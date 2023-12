„Zoltan“ wütete am Adventssamstag: 3.000 Haushalte ohne Strom

In der Steiermark hatte der Sturm im Laufe des letzten Adventssamstags deutlich nachgelassen, am Abend aber und in der Nacht auf den Heiligen Abend nahmen die Windstärken wieder deutlich zu. Die steirischen Feuerwehren verzeichneten in der Nacht auf den 24. Dezember über 120 Einsätze.

3.000 Haushalte ohne Strom

Die Mitarbeiter der Energienetze Steiermark hatten einiges zu tun. Der Sturm hatte für zahlreiche Schäden vor allem in der Ober- und Oststeiermark, aber auch im Großraum Graz gesorgt. Rund 3.000 Haushalte standen laut Energie Steiermark ohne Strom da.

Kein Weihnachten für zig Monteure

Seit Stunden stehen die Monteure im Einsatz. „Die Einsatztrupps setzen alles daran, um bis zum Heiligen Abend möglichst viele Haushalte wieder mit Strom zu versorgen, die gefährlichen Arbeiten in Wäldern und auf den Bergen sowie die umfangreichen notwendigen Sicherungsmaßnahmen werden jedoch zumindest bis Dienstag andauern“, erklärt die Energie Steiermark. Für hundert Monteure bedeutet das: Sie können Weihnachten heuer nicht mit ihrer Familie verbringen.

Zahlreiche Straßensperren

Der ÖAMTC meldete, dass die Ennstalbundesstraße (B320) zwischen Liezen und Wörschach in beiden Richtungen wegen eines Erdrutsch gesperrt war. Eine Umleitung über die L 740/L741 und L742 wurde eingerichtet. Die Schanzsattel-Landesstraße (L114) war zwischen Fischbach und Birkfeld in beiden Richtungen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Das Gleiche galt für die Straße über den Pfaffensattel (L117) zwischen Rettenegg und dem Semmering, hier aufgrund von Schneeverwehungen. In weiten Teilen des steirischen Oberlandes herrschte erhebliche bzw. große Lawinengefahr. (APA, red. 24. 12. 2023)