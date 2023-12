Tragödie zu Heiligabend: Mann (54) nach Sturz mit Rad verstorben

Veröffentlicht am 24. Dezember 2023, 16:51 / ©Pexels

Ein 29-jähriger Klagenfurter ging am 24. Dezember gegen 8.10 Uhr entlang des Heimkehrerweges in Klagenfurt und sah im Bereich der Ausfahrt einer dortigen Wohnanlage einen verletzten, reglos am Boden liegenden Mann, der offensichtlich mit seinem Fahrrad gestürzt war. Der 29-Jährige verständigte sofort den Notruf. Der Verunfallte, ein 54-jähriger Mann aus Klagenfurt, wurde nach zuerst erfolgreicher Reanimation ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Wenig später verstarb der Mann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.12.2023 um 16:57 Uhr aktualisiert