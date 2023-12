Anerkennung zu Weihnachten: „Danke für euren Einsatz 365 Tage im Jahr“

„Es ist das Miteinander, das unser Land so stark macht. Zahlreiche Steirerinnen und Steirer stellen sich auch an Sonn- und Feiertagen in den Dienst ihrer Mitmenschen. Sie sorgen und geben Sicherheit – in sozialen Einrichtungen, Einsatzorganisationen oder als Exekutivkörper. Dafür gebührt ihnen ein großes Danke”, so Landeshauptmann Christopher Drexler.

Im Einsatz für obdachlose Personen

Auf dem Programm standen unter anderem der Besuch im VinziDorf, das Heimat für mehr als 30 heimatlose Personen bietet. Damit übernimmt das VinziDorf seit nunmehr 30 Jahren eine Vorreiterrolle in der Betreuung obdachloser Personen und hat durch sein Konzept einen neuen, niederschwelligen Zugang zur Wohnversorgung eröffnet. Danach besuchten Landeshauptmann und Diözesanbischof die Justizanstalt Graz-Karlau, um den Justizwachebeamten sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit, die sie hinter den Gefängnismauern verrichten, zu danken. Nach einem Austausch im Wachzimmer gab es einen kurzen Rundgang und Einblick in die Abteilungen der Justizanstalt.

©Land Steiermark/Michaela Lorber ©Land Steiermark/Michaela Lorber ©Land Steiermark/Michaela Lorber ©Land Steiermark/Michaela Lorber

500 Rot Kreuz-Mitarbeiter auch während Weihnachten aktiv

Mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Bevölkerung am heutigen Weihnachtsfeiertag beim Roten Kreuz in der Steiermark im Einsatz. Im Rettungsdienst stehen dabei beinahe zur Gänze ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei einem Teil davon konnten sich Landeshauptmann Christopher Drexler und Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl in der Rettungsleitstelle Steiermark persönlich für den Einsatz bedanken. Zum Abschluss wurden die Mitarbeiter der Landeswarnzentrale in der Paulustorgasse besucht. Die Landeswarnzentrale dient den Bürgern in Notfällen als Service- und Informationszentrale und den Helfern als landesweite Koordinierungs- und Einsatzleitstelle. Dort werden jene, die Hilfe brauchen mit denen, die Hilfe geben können, zusammengebracht.

„Danke“

Landeshauptmann Christopher Drexler: „Ich durfte nicht nur heute, sondern im heurigen Jahr auf so viele Steirerinnen und Steirer treffen, die den Einsatz für die Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken. Nicht nur zu Weihnachten, sondern 365 Tage im Jahr. In so vielen unterschiedlichen Bereichen – ob im VinziDorf oder der Justizanstalt, dem Roten Kreuz oder der Landeswarnzentrale –, überall stellen sich Menschen in den Dienst der Gemeinschaft und tragen zur Sicherheit und zum Zusammenhalt in unserem Land bei. Umso liebgewonnener ist die Tradition, am 24. Dezember einigen, die oftmals ungesehen und mit Selbstverständlichkeit ihren Dienst versehen, einfach Danke zu sagen – für ihren Einsatz und Beitrag zum Zusammenhalt, der unsere Steiermark stark macht.”