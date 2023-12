Anruferin meldete Polizei einen „lauten Knall“: Das war der Grund!

Als die Polizei ausrückte um die Ursache zu finden, wurde eine 45-jährige Frau ebenfalls aus dem Bezirk Villach Land im Auto entdeckt. „Sie fuhr mit ihrem Auto auf der L97 Keutschacher Straße und kam von der Fahrbahn ab“, heißt es heute seitens der Polizei.

Alkoholisiert in Stromverteiler

Dabei kollidierte sie mit einem Stromverteiler, was wohl den lauten Knall verursachte. Die unverletzte Frau gab an von einem ihr entgegenkommenden PKW geschnitten worden zu sein. Sie konnte jedoch keine näheren Angaben dazu machen. Am Fahrzeug sowie am Stromverteiler entstand ein großer Schaden. Ein durchgeführter Alkotest verlief jedoch positiv. Der 45-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.