Glasflaschen-Attacke: Streit in Klagenfurt komplett eskaliert

In der ersten Weihnachtsnacht, von 24. auf 25. Dezember, ist es gegen 0.50 Uhr am Pfarrplatz in Klagenfurt zu einem Streit zwischen einem 27-jährigen und einem 17-jährigen Klagenfurter gekommen. Der Jüngere wurde dabei vom Älteren mit einer Glasflasche im Kopfbereich attackiert, sodass dieser unbestimmten Grades verletzt wurde, wie die Polizei berichtet. Der Bursche wurde daraufhin von der Rettung ins Klinikum gebracht.