Verrückte Temperaturen: 16 Grad mitten in der Nacht

Komplett verrückte Temperaturen hatte es heute mitten in der Nacht – und hat es immer noch! Um 2 Uhr heute Nacht vermeldete die „Wetterlounge“ auf Facebook jedenfalls Spitzentemperaturen von 16,6 Gad, die in Weyer (Oberösterreich) zwischen Mitternacht und 1.40 Uhr gemessen wurden. Und auch die nächstplatzierten Wetterstationen hatten es hierbei absolut in sich. Auf Platz 8 war zu diesem Zeitpunkt beispielsweise Seibersdorf (Oberösterreich) mit immer noch sehr warmen 14,5 Grad.

Im Süden friert man

Das Wetter zeigt sich heute generell sehr zweigeteilt. Während es im Norden und Nordosten durchwegs mehr als 10 Grad schon in den frühen Morgenstunden hat, bewegen sich die Temperaturen im Süden Österreichs rund um den Gefrierpunkt.