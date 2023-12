Heftiger Unfall auf A2: Frau überschlägt sich mit Auto am Heiligen Abend

Eine Frau war auf der A2 in Fahrtrichtung Graz unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache kurz nach der Auffahrt Mooskirchen gegen eine Betonleitwand krachte. In weiterer Folge überschlug sich ihr Auto und schlitterte mehrere hundert Meter am Dach die Fahrbahn entlang, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen, die mit den Liebocher Florianis gemeinsam im Einsatz standen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, konnte die Fahrzeuglenkerin bereits durch die Hilfe der Passanten aus dem Fahrzeug befreit werden.

Stau reicht kilometerweit zurück

„Sofort übernahmen die Feuerwehrsanitäter der Feuerwehr Mooskirchen die Erstversorgung der verletzten Person. Parallel dazu wurde die Unfallstelle abgesichert und ein Brand- sowie ein Sichtschutz aufgebaut“, so die Feuerwehr Mooskirchen. Danach wurde die Frau vom Roten Kreuz weiter versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Trotz nur kurzzeitiger Sperre, reichte der Stau bald kilometerweit zurück.