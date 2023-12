Weihnachtsfeiertage: Diese Geschäfte haben heute und morgen offen

Ihr habt etwas aus dem Geschäft vergessen, doch heute und morgen sind Feiertage? Wir wissen dennoch, welche Geschäfte offen haben, damit ihr auch am 25. und 26. Dezember nicht hungern müsst.

Sonderöffnungszeiten beim „Billa“

Bei „Billa“ gibt es dabei jedenfalls Sonderöffnungszeiten. In Klagenfurt würde man meinen, der „Billa“ am Bahnhof hat sowieso immer geöffnet, doch dem ist nicht so. Heute beispielsweise, am 25. Dezember, bleibt er gänzlich geschlossen, am morgigen zweiten Weihnachtsfeiertag, den 26. Dezember, hat er wieder „ganz normal“ von 6 bis 21 Uhr geöffnet. Jene Billa-Filialen, die in der Wintersaison auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben, haben auch unterschiedlich geöffnet. Das sind unter anderem die Märkte in Bad Kleinkirchheim und Mallnitz. Ob und wann der „Billa“ in eurer Nähe geöffnet hat, erfahrt ihr hier.

Zahlreiche „Spar“-Standorte geöffnet, Post geschlossen

Sieht man sich nun die „Spar“-Märkte in Kärnten an, haben auch hier einige geöffnet. Beispielsweise sind jener in Treffen oder jener in Bad Kleinkirchheim zwar heute geschlossen, öffnen aber morgen. Ob ein Spar in eurer Nähe geöffnet hat, erfahrt ihr hier. Auch in den Tankstellen-Shops herrscht an den Feiertagen „Hochbetrieb“, diese haben, ähnlich den unbemannten 24-Stunden-Läden, ganz normal wie an den sonstigen Sonn- und Feiertagen geöffnet. Braucht man nun jedoch Medikamente oder muss zur Post, wird es etwas kniffliger. Die Post hat nämlich bis einschließlich Dienstag alle Filialen geschlossen, bei den Apotheken muss man zum Bereitschafts- und Notdienst fahren. Welche Apotheken das sind, könnt ihr hier nachsuchen.

Häufig gestellte Fragen: Haben am 25. und 26. Dezember Geschäfte offen? Für den 25. und 26. Dezember gelten wie für andere Feiertage Sonderöffnungszeiten in den Geschäften. Welche Geschäfte haben am 25. und 26. Dezember offen? In Kärnten sind Geschäfte quer durch das Bundesland geöffnet. Sowohl „Billa“- als auch „Spar“-Filialen orientieren sich dabei an den Sonderöffnungszeiten. So hat der „Billa“ am Klagenfurter Hauptbahnhof am 25. Dezember zwar geschlossen, am 26. Dezember dafür ganz normal geöffnet. Zahlreiche weitere Geschäfte sind geöffnet, die können über den Filial-Finder des jeweiligen Supermarktes gefunden werden. Welcher „Spar“ hat am 25. und 26. Dezember geöffnet? Um zu erfahren, welcher „Spar“ am 25. und 26. Dezember geöffnet hat, könnt ihr den Filial-Finder von „Spar“ verwenden. In Kärnten haben die Geschäfte in Treffen oder Bad Kleinkirchheim beispielsweise aber heute geschlossen und sind am 26. Dezember geöffnet. Beim Filial-Finder nachzuschauen, lohnt sich also allemal. Welcher „Billa“ hat am 25. und 26. Dezember geöffnet? Um zu erfahren, welcher „Billa“ am 25. und 26. Dezember geöffnet hat, könnt ihr den Filial-Finder von „Billa“ verwenden. In Kärnten haben einige Geschäfte zwar am 26., nicht aber am 25. geöffnet. Hier lohnt es sich, den Filial-Finder zu bemühen. Haben Tankstellen am 25. und 26. Dezember geöffnet? Die Tankstellen und deren Shops haben, je nach Öffnungszeiten, am 25. und 26. Dezember auch geöffnet – das gilt vor allem für die 24-Stunden-Tankstellen. Welche Apotheke hat am 25. und 26. Dezember geöffnet? Apotheken haben an den Weihnachtsfeiertagen prinzipiell nicht geöffnet. Man muss zum Bereitschafts- und Notdienst fahren. Welche Apotheken das sind, könnt ihr hier nachsuchen. Hat die Post am 25. und 26. Dezember geöffnet? Die Post hat an den Weihnachtsfeiertagen nicht geöffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.12.2023 um 10:26 Uhr aktualisiert