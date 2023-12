Die Freude ist groß: Kärnten hat fünf neue „Christkinder“

Am Klinikum in Klagenfurt hat das erste Christkindl überhaupt schon um 6.49 Uhr das Licht der Welt erblickt. Das zweite Weihnachtsbaby hat sich dagegen deutlich mehr Zeit gelassen und wäre beinahe nicht mehr am 24. Dezember zur Welt gekommen. Um 23.55 Uhr war es dann aber doch so weit und man konnte in Klagenfurt damit gleich zwei Christkinderl bewundern. Bei den beiden Klagenfurter Babys handelte es sich um einen Jungen und ein Mädchen.

Weihnachtsbabys auch in Villach und Wolfsberg

Auch in Villach durfte dieses Jahr am 24. Dezember wieder über Babys gejubelt werden. In der Draustadt waren es – wie in Klagenfurt – zwei Babys, die das Licht der Welt erblickt haben. Im Wolfsberger Landeskrankenhaus hat es ebenfalls, wie man aus dem Kreißzimmer gegenüber 5 Minuten berichtet, ein Weihnachstbaby am gestrigen 24. gegeben.