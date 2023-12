„Traurige Pflicht“: Althofener Feuerwehr-Urgestein verstorben

Die Trauer in Althofen ist derzeit besonders groß. Mit Johann Kraßnitzer ist ein langjähriger Florianis verstorben. Der Ehrenkommandant-Stellvertreter der Althofener Feuerwehr wurde 91 Jahre alt und war Feuerwehr-Mitglied seit 1953 und Ehrenmitglied seit 2002. Die Feuerwehr erfüllte auf Facebook die „traurige Pflicht“ und hat den Tod des 91-Jährigen bekanntgegeben.

Verabschiedung am 28. Dezember

Kraßnitzer war von 1972 bis 1985 sogar Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr in Althofen. Er hat neben der Hochwassermedaille 1965 auch die Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-, 40- und 50-jährige Tätigkeit erhalten. Zudem hat er das Ehrenzeichen am Band in Silber des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes bekommen, seit 1987 ist er auch Träger der Ehrennadel in Gold der Stadt Althofen. Am 27. Dezember um 18 Uhr findet ein gemeinsames Gebet in der Zeremonienhalle St. Veit an der Glan statt, am 28. Dezember um 11 Uhr wird er dort verabschiedet.