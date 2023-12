Welche Geschäfte haben heute und morgen in der Steiermark geöffnet?

Hast du etwas Wichtiges vergessen und sind heute und morgen Feiertage? Keine Sorge! Wir haben für dich die geöffneten Geschäfte aufgelistet, damit du auch am 25. und 26. Dezember nicht auf das Nötigste verzichten musst. Zu den Feiertagen, insbesondere an Weihnachten, haben einige „Spar“ und „Billa“ Supermärkte in der Steiermark, speziell in Graz, geöffnet.

Offen am Montag, 25. Dezember: SPAR Express, Ragnitzstraße 127, 8047 Graz: 6 bis 22 Uhr

SPAR Express, Alte Poststraße, 8020 Graz: 6 bis 22 Uhr

SPAR, Flughafen Graz: 11 bis 19 Uhr

Offen am Dienstag, 26. Dezember: SPAR Markt Graz, Hauptbahnhof: 6 bis 22 Uhr

SPAR Express, Alte Poststraße, 8020 Graz: 6 bis 22 Uhr

SPAR, Flughafen Graz: 6 bis 2 Uhr

BIPA Graz, Europaplatz: 7 bis 20 Uhr

Tankstellen-Shops, Post und Apotheken

Auch während der Feiertage herrscht reges Treiben in den Tankstellen-Shops, die ähnlich wie die unbesetzten 24-Stunden-Läden ganz normal wie an anderen Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. Doch wenn du dringend Medikamente benötigst oder zur Post musst, gestaltet sich die Situation etwas schwieriger. Die Postfilialen bleiben nämlich bis einschließlich Dienstag geschlossen. Bei den Apotheken muss man auf die Bereitschafts- und Notdienste zurückgreifen. Die entsprechenden Apotheken für den Notdienst findest du hier.

Welcher Spar oder Billa hat in deiner Nähe geöffnet? Hier kannst du prüfen, ob und wann der nächstgelegene „Billa“ geöffnet hat. Für Informationen darüber, ob ein Spar in deiner Nähe geöffnet ist, kannst du hier nachschauen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.12.2023 um 10:34 Uhr aktualisiert