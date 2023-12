Stille Nacht, einsatzreiche Nacht: Feuerwehreinsätze während Feiertage

Veröffentlicht am 25. Dezember 2023, 10:28 / ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur

Während vielerorts die besinnliche Weihnachtsstimmung Einzug hielt, blieb es für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur nicht ruhig. Zwischen dem Abend des 23. Dezembers und kurz nach Mitternacht des 24. Dezembers gab es eine Vielzahl von Einsätzen für die tapferen Feuerwehrleute.

Bäume blockierten Straßen, Werbetafel umgestürzt

Die besinnliche Ruhe der „stillsten Zeit des Jahres“ wurde von verschiedenen Vorkommnissen unterbrochen, die das Eingreifen der Feuerwehr erforderten. In Pischk, Übelstein und in der Nähe des Brucker Bahnhofes blockierten Bäume die Straßen, während in Berndorf eine Werbetafel umgestürzt war.

Mehrere Alarmierungen

Ein ausgelöster Heimrauchmelder in der Erzherzog-Johann-Gasse, Rauchentwicklung an einer Gartenhütte am Ende der Fraunedergasse sowie ein vermuteter Feuerschein in einer Wohnung in der Erich-Schmid-Straße erforderten ebenfalls den Einsatz der Feuerwehr.