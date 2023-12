16,1 Millionen Aufrufe: Tiroler Krampuslauf wird zum Insta-Hit

Eine Tradition aus den Tiefen der österreichischen Kultur hat die weltweite Aufmerksamkeit erregt, als ein Video vom Krampuslauf in Reutte, Tirol, die Instagram-Seite „Pubity“ erreichte. Mit beeindruckenden Zahlen schaffte es das Video auf dieser Plattform, die über 35,7 Millionen Abonnenten zählt. Das virale Video des Krampuslaufs erzielte bemerkenswerte 16,1 Millionen Aufrufe und wurde mit über 626.000 Likes gewürdigt.

©Screenshot „pubity“ ©Screenshot „pubity“

Faszination und Schock: Witzige Kommentare und globale Aufmerksamkeit

Das Krampuslauf-Video verbreitete nicht nur Unterhaltung, sondern sorgte auch für eine Welle witziger Kommentare. Insbesondere außerhalb Österreichs, vor allem in den Vereinigten Staaten, löste der Anblick der furchterregenden Gestalten des Krampuslaufes eine Mischung aus Schock und Faszination aus.

„Damn Austria is cool“

Der Krampuslauf von Reutte schien die globalen Social-Media-Nutzer in Erstaunen zu versetzen! Ein User kommentierte mit: „Damn Austria is cool“, während ein anderer verwirrt fragte: „Why are the demon cats walking tho?“ – „Warum gehen die Dämon-Katzen spazieren?“ Diese humorvollen Kommentare ernteten einige Likes. Ein Nutzer erklärte dann augenzwinkernd die österreichische Tradition des Krampuslaufs und klärte die Verwirrung auf.