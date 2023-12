Krank im Urlaub: Was mache ich jetzt?

Viele Angestellte haben die Chance wohl genutzt und die kommende Woche frei genommen – immerhin braucht man nur drei Tage Urlaub. Zahlreiche Arbeitgeber machen überhaupt Betriebsurlaub. Was aber passiert, wenn man dann plötzlich krank wird? Gerade beim aktuellen Wetter – einmal ist es warm, dann ist es wieder kalt – kann das schneller passieren, als man denkt. Werden dennoch die Urlaubstage gestrichen? Die Arbeiterkammer (AK) Kärnten hat darauf die Antworten.

Diese Punkte müssen erfüllt sein, damit man den Urlaub „zurückbekommt“

Tatsächlich gibt es vier Punkte, die erfüllt sein müssen, damit man im Krankenstand nicht auch noch Urlaub abgezogen bekommt. Die Erkrankung muss länger als drei Kalendertage dauern und darf nicht grob fahrlässig herbeigeführt werden. Zudem muss man dem Vorgesetzten die Erkrankung nicht nur spätestens nach drei Tagen mitteilen, man muss auch bei Wiederantritt des Dienstes unaufgefordert eine Bestätigung des Krankenstands vorlegen, weiß die Arbeiterkammer.

„Tage, an denen du krank warst, zählen nicht als Urlaubstage“

Wenn man krank ist, verlängert das in jedem Fall nicht den Urlaub. „Sobald dein vereinbarter Urlaub vorbei ist und du wieder gesund bist, musst du zurück in die Arbeit“, so die Experten. „Allerdings zählen die Tage, an denen du krank warst, nicht als Urlaubstage.“ Heißt so viel wie: Ist man beispielsweise an fünf der 10 vereinbarten Urlaubstage krank, bekommt man diese fünf Urlaubstage „zurück“ und kann sie bei einer anderen Gelegenheit nutzen.