Feuerwerksverzicht in Villach lässt die Wogen hochgehen

Veröffentlicht am 25. Dezember 2023, 13:21 / ©pixabay / DeltaWorks

Vor etwa zwei Wochen hat die Stadt Villach gegenüber 5 Minuten bekanntgegeben, dass es auch dieses Jahr wieder kein großes Feuerwerk in der Draustadt geben wird. Auch Privatfeuerwerke werden nicht erlaubt sein – zumindest nicht mit Feuerwerkskörpern der Kategorie F2. Hier bleibt nämlich das Feuerwerksverbot aufrecht – auch in der Silvesternacht. Wir haben euch daraufhin auf Facebook nach eurer Meinung gefragt. Dort sind dann die Wogen auf beiden Seiten hochgegangen.

Knapp 1.000 Accounts haben abgestimmt

Knapp 1.000 Facebook-Accounts haben (Stand heute, 25. Dezember, 13 Uhr) abgestimmt. Davon finden die Entscheidung der Stadt immerhin 869 Personen gut, 126 hätten gerne ein Feuerwerk gesehen. Zusätzlich zur Abstimmung hat aber auch 222 Kommentare gegeben. In diesen drücken sich die 5-Minuten-Leser recht deutlich aus.

Von Lichtershows bis hin zur Drohnenshow

Viele Personen stehen, wie auch das Abstimmungsergebnis vermuten lässt, hinter der Entscheidung der Draustadt und schlagen teilweise auch Alternativen vor. „Man kann inzwischen schon wunderbare Lichtershows machen, vielleicht mit Musik – ohne Krach und Gestank“, schreibt etwa eine Leserin. Auch eine Drohnenshow als Alternative wird angesprochen. Diese würde es in einigen Ländern bereits geben. Wieder andere schlagen vor, das dadurch gesparte Geld für die Umwelt und das Tierheim zu spenden.

„Diese halbe Stunde könnte jeder überbrücken“

Viele Personen sind aber in den Kommentaren auch gegen die Entscheidung der Stadt. „Ein Feuerwerk gehört zu Silvester dazu“, meint etwa ein Leser. Ein weiterer Leser unterstellt der Stadt gar „unter dem Deckmantel des Tier- und Umweltschutzes“ Geld sparen zu wollen. Eine Katzenbesitzerin meint, dass sie mit dem Feuerwerk zum Jahreswechsel an und für sich kein Problem habe. „Viel schlimmer als das Feuerwerk zu Mitternacht finde ich, dass schon Tage zuvor und am Silvesterabend den ganzen Abend lang geböllert wird. Das setzt den Tieren zu. Ein kurzes Feuerwerk zu Mitternacht sollte für kein Tier ein Problem sein. Diese halbe Stunde könnte jeder überbrücken“, findet sie.