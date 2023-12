Erfolgreiche Rettungsaktion: Vermisste Person wohlaufgefunden

Veröffentlicht am 25. Dezember 2023, 14:15 / ©Bergrettung Villach

Am Abend des 23. Dezember 2023 führten alpine Rettungskräfte eine Suchaktion in der Obersteiermark unter extremen Wetterbedingungen und hoher Lawinengefahr durch. Zwei separate Notrufe, die nahezu gleichzeitig eingingen – einer aus dem Gebiet Eisenerz und der andere aus dem Gebiet Leoben – führten zu einer umfangreichen Rettungsaktion. Etwa 70 Bergretter, fünf Teams von Lawinen- und Suchhunden, die Alpinpolizei sowie freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz, nachdem es feststand, dass beide Notrufe von verschiedenen Anrufern für dieselbe vermisste Person über den Alpin Notruf 140 der Landeswarnzentrale Steiermark abgesetzt wurden.

Einsatz gegen 22 Uhr erfolgreich beendet

Die Bergrettung Mautern konzentrierte sich auf potenzielle Suchgebiete in der Nähe des Zwölferköpfels und entsandte umgehend Teams in das alpine und unwegsame Gelände. Gleichzeitig wurde versucht, den Aufenthaltsort der vermissten Person mithilfe technischer Mittel zu ermitteln. Erfolgreich konnte der letzte Standort des Mobiltelefons lokalisiert werden. Kurz darauf erreichten die Bergretter die Person in einer alpinen Notlage. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Person sicher mit einem Spezialfahrzeug ins Tal transportiert. Gegen 22 Uhr wurde der herausfordernde Einsatz erfolgreich abgeschlossen.