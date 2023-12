Brand-Alarm am Christtag: Sakristei bei Pfarrkirche fing Feuer

Veröffentlicht am 25. Dezember 2023, 14:34 / ©Feuerwehr Eberstein

Ein schockierendes Bild trübt die besinnliche Stimmung am Weihnachtstag. Laut ersten Informationen soll die Sakristei bei der Pfarrkirche im Görtschitztal (Gemeinde Eberstein) in Brand stehen. Mehrere Feuerwehren befinden sich derzeit im Einsatz, darunter die Freiwillige Feuerwehr Diex, Brückl, Eberstein und Völkermarkt. Verletzte soll es keine geben, so die Auskunft der Polizei auf Anfrage von 5 Minuten.

Brand unter Kontrolle

„Aktuell ist vor Ort kein Rauch zu sehen“, berichtet ein Leser gegenüber 5 Minuten. „Es wird gerade mit der Drehleiter gearbeitet“, führt er weiter aus. Aktuell sollen die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle gebracht haben.

©kk

#Update: Brand konnte gelöscht werden

Wie die Feuerwehr Eberstein in einem Einsatzbericht bekannt gibt, wurde um 13.46 Uhr Alarm geschlagen. „Aus bisher noch unbekannter Ursache brach im Bereich der Sakristei der Wallfahrtskirche Hochfeistritz ein Brand aus. Anrainer bemerkten den Brand, schlugen Alarm und begannen mit ersten Löschversuchen. Nach Eintreffen der Feuerwehren konnte der Brand mittels schwerem Atemschutz gelöscht werden“, so können die Florianis Entwarnung geben. Durch das schnelle Eingreifen der Anrainer und Feuerwehren konnte ein Ausbreiten auf den Dachstuhl und auch auf das gesamte Kirchenobjekt verhindert werden. Weiters eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren St. Walburgen, Brückl, Wieting, Diex sowie die Feuerwehren Völkermarkt und Klein St. Paul.

©Feuerwehr Eberstein ©Feuerwehr Eberstein ©Feuerwehr Eberstein ©Feuerwehr Eberstein ©Feuerwehr Eberstein ©Feuerwehr Eberstein ©Feuerwehr Eberstein

Ermittlungen laufen

Personen wurden durch dieses Brandereignis nicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand in der Kirche. Die Ermittlungen zur Brandursache werden in den kommenden Tagen durch einen Bezirksbrandermittler aufgenommen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, gibt die Polizei bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.12.2023 um 19:02 Uhr aktualisiert