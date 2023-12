Schulhof der VS Triester profitiert von 43 neu gepflanzten Bäumen

Veröffentlicht am 25. Dezember 2023, 15:20 / ©Foto Fischer

Diese Aktion, bei der 17 Bäume von Baumpaten finanziert wurden – einer Gruppe engagierter Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen -, trägt maßgeblich zur Erweiterung von Grünflächen, der Schaffung von mehr Schatten und einem verbesserten Schulhof-Klima bei.

„Natürlicher Schatten und Nähe zur Natur fördern das Lernen“

Schulleiterin Johanna Zach betont die vielfältigen Vorteile dieser Maßnahme: „Diese großzügige Erweiterung der Naturräume ist für unseren Standort von unschätzbarem Wert. Jeder einzelne Baum trägt zur Verbesserung des Stadtklimas bei und fördert das naturverbundene Lernen unserer Schülerinnen und Schüler. Der natürliche Schatten und die Nähe zur Natur schaffen eine positive Arbeitsatmosphäre für das gesamte Schulpersonal.“

VS Triester auf dem Weg zur Nachhaltigkeit

Die VS Triester verfolgt damit konsequent ihren Weg. Im vergangenen Oktober wurde die Schule für ihren Schulgarten mit dem Umweltpreis der Stadt Graz ausgezeichnet. Als nächstes steht die Schaffung eines Beerenhügels im Schulhof in Kooperation mit der Abteilung für Grünraum und Gewässer im Frühjahr des kommenden Jahres an.

©Foto Fischer ©Foto Fischer

43 neue Bäume als Meilenstein für Schule und Umweltschutz

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner würdigt das Engagement der Schule für Umweltthemen und betont die Bedeutung dieses Bauprojekts: „Es ist großartig zu sehen, wie die VS Triester Natur und Umweltschutz in ihre Bildungsarbeit integriert. Die Pflanzung von 43 neuen Bäumen ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Umwelt ein großer Erfolg.“

Neue Bäume für bessere Umweltbedingungen

Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner unterstreicht die Bedeutung des Projekts für die Schulen und Kindergärten in Graz: „Dieser Zuwachs an Bäumen bedeutet mehr Schatten, bessere Luft und Kühlung für die Volksschule Triester. Die Kinder erleben somit hautnah, wie wichtig uns der Baumbestand in Graz ist.“