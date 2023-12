Am Krippenstein: Chinesische Urlauber stecken mit Auto auf Skipiste fest

Veröffentlicht am 25. Dezember 2023, 15:45 / ©New Africa-stock.adobe.com

Am Christtag, dem 25. Dezember 2023, entschied sich eine Gruppe von vier chinesischen Touristen für ein tolles Erlebnis: Sie wollten den Sonnenaufgang am Krippenstein bewundern und machten sich früh um 6 Uhr auf den Weg, um das Schauspiel in den Bergen zu genießen.

Mietauto auf Skipiste stecken geblieben

Der Ausflug nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als ihr Mietauto nach nur etwa zehn Metern auf der präparierten Skipiste steckenblieb. Trotz ihrer Bemühungen, das Auto aus eigener Kraft zurück auf die Forststraße zu bringen, waren ihre Anstrengungen vergebens. Die skurrile Situation wurde erst bemerkt, als gegen 9.30 Uhr die ersten Skifahrer vorbeikamen und die unglückliche Lage der vier Urlauber bemerkten. Sofort wurde der Betriebsleiter informiert, und die Polizei aus Bad Goisern eilte zur Hilfe.

Auto von Skipiste geschoben

Mit gemeinsamen Kräften und einigen Schweißtropfen gelang es schließlich, das Fahrzeug von der Piste zurück auf die Straße zu schieben – zum Glück ohne jegliche Beschädigung des Wagens. Allerdings endete das Abenteuer nicht ohne Konsequenzen: Aufgrund des missachteten Fahrverbots auf der Skipiste wurde eine Organstrafe verhängt.