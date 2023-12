Diese süßen „Fellknäuel“ hoffen auf ein Weihnachtswunder

So süß sind sie, die Tiere, die du schon bald in deinem eigenen Haus begrüßen könntest. Ein Hund, zwei Katzen und zwei Kaninchen sind es, die nach einem liebevollen neuen Heim suchen.

Kleiner dreifarbiger Jimmi sucht neues Zuhause

Der kleine Mischling Jimmi ist knapp sieben Monate alt. Als kastrierter Rüde begeistert er nicht nur durch sein charmantes Äußeres, sondern auch durch seine wundervolle Persönlichkeit. Diese herzliche Seele ist äußerst menschenbezogen und genießt es, in liebevollen Umarmungen zu kuscheln. Jimmi liebt es, das Leben in vollen Zügen zu genießen und ist besonders begeistert von ausgedehnten Spaziergängen. Sein Schwanz wedelt vor Freude, wenn er die Welt erkundet und neue Abenteuer erlebt. Die Gesellschaft von Kindern schätzt er sehr, und er zeigt ein freundliches Interesse an Artgenossen. Geboren aus Liebe, sehnt sich Jimmi nun danach, sein Herz an eine Familie zu verschenken. Wenn du auf der Suche nach einem treuen Begleiter sind, der nicht nur gerne kuschelt, sondern auch das Leben mit Freude und Begeisterung teilt, könnte Jimmi der perfekte Gefährte für Sie sein.

©Tierheim Villach

„Genusskatze“ auf der Suche nach einem ruhigen Heim

Frau Maier, eine bezaubernde Katze, geboren 2013, wartet im Tierheim darauf, endlich ein liebevolles Zuhause zu finden. Diese charmante Samtpfote liebt es, ihre Zeit im Garten zu verbringen, wo sie sich von der Sonne streicheln und den Wind durch ihr Fell wehen lässt. Obwohl sie gut mit Artgenossen auskommt, ist dies keine zwingende Voraussetzung für ihr neues Zuhause. Frau Maier schätzt Ruhe und Gelassenheit, weshalb ein Zuhause ohne Kleinkinder ideal wäre.

©Tierheim Villach

Fee sehnt sich nach einer Bezugsperson

Die zauberhafte Katze Fee, derzeit im Tierheim, sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause. Anfangs mag sie schüchtern wirken, doch mit etwas Zeit und Geduld entfaltet sich ihre sanfte Seite. Wenn Fee erst einmal Vertrauen gefasst hat, lässt sie sich gerne streicheln und genießt die Zuneigung ihrer Bezugsperson. Am liebsten kuschelt sie sich in gemütliche Höhlen, wo sie sich geborgen fühlt. Ein ruhiges Zuhause ohne weitere Tiere oder Kleinkinder wäre für Fee ideal, da sie die Stille und Gelassenheit schätzt.

©Tierheim Villach

Ein Herz für Kaninchen

Ein tierisches Duo sucht nach einem neuen Zuhause. Die braun-weißen Kaninchen Teddy und Stupsi verstehen sich gut miteinander und sind nur Innenhaltung gewöhnt. Sie sind menschenbezogen und sehr neugierig. Beide sind männlich und kastriert.