So wird das Wetter am Stefanietag in der Steiermark

Am 26. Dezember kann sich in den Morgenstunden in den Niederungen im Süden lokal etwas Nebel bilden, tagsüber stellt sich im ganzen Land zumindest zeitweise sonniges Wetter ein mit einigen Wolken in hohen Schichten. Regnen soll es nicht. „Der Wind im Norden lässt langsam etwas nach. Im Süden werden 10 bis 12 Grad erreicht, besonders in höheren Tallagen ist es sehr mild. In den Alpentälern bleibt es bei Höchstwerten zwischen 6 und 8 Grad etwas kühler“, so die Prognose der GeoSphere Austria.