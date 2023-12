So wird das Wetter am Stefanietag in Kärnten

Am Stefanitag kann sich in den Tälern und Becken Unterkärntens regional Nebel oder Hochnebel bilden, der sich nur zaghaft auflöst. „Außerhalb der Nebelzonen und darüber gibt es einiges an Sonne und es wird sehr mild. Die Höchstwerte erreichen meist 4 bis 9 Grad. Am mildesten wird es in sonnigen Hanglagen“, so die Prognose der GeoSphere Austria.