Wie wird das Wetter am Stefanitag?

Am Stefanitag scheint zumindest zeitweise die Sonne, vor allem in der Westhälfte des Landes soll es freundlich werden. „In den Becken und zum Teil inneralpin gibt es aber auch ein paar Nebelfelder. Mehr Wolken sind einerseits im Südosten sowie andererseits am Nachmittag im Nordosten und Osten anzutreffen. Gegen Abend sind vor allem im Mühl-, Wald- und Mostviertel sogar Regentropfen möglich. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Osten zeitweise lebhaft, aus Südost bis West“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Am Morgen variieren die Temperaturen je nach Wind zwischen minus 4 und 11 Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte von 5 bis 15 Grad erwartet.