Flammeninferno in Bad Eisenkappel: Nebengebäude brannte lichterloh

Gestern Abend, am 25. Dezember kurz nach 22 Uhr, ist in einem Nebengebäude eines Anwesens in Ebriach (Gemeinde Bad Eisenkappel) aus bisher noch gänzlich unbekannter Ursache ein Großbrand ausgebrochen. Ein zufällig vorbeifahrender, 46-jähriger Autofahrer hat den Brand bemerkt und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Feuerwehren Bad Eisenkappel, Miklauzhof, Rechberg und Gallizien rückten sofort aus – als sie am Einsatzort ankamen, stand das Gebäude aber schon in Vollbrand.

Brandaus gegen Mitternacht

Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Brandaus konnte schließlich gegen Mitternacht gegeben werden, Ursache und Schadenshöhe stehen jedenfalls noch nicht fest. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. In den kommenden Tagen wird die Polizei nun die Brandursachenermittlung durchführen.