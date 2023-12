Helm zerbrach: Familie musste mit ansehen, wie 9-JÃ¤hriger schwer stÃ¼rzte

Ein 9-jähriger Bub aus Deutschland war gestern, am 25. Dezember, gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern und Eltern zum wiederholten Male über die Krippenstein Talabfahrt nach Obertraun gefahren. In einer Seehöhe von 1.910 Metern stürzte er jedoch am Rand der Piste und schlitterte ein Stück nach links in das flache, derzeit mit wenig Schnee bedeckte, plattige Felsgelände. Sein Helm zerbrach, der junge Skifahrer wurde verletzt.

Hubschrauber konnte nicht direkt an Unfallort landen

Mitglieder der Pistenrettung führten mit der Mutter die Erstversorgung durch und riefen den Notarzthubschrauber, der aufgrund des böigen Windes aber nicht direkt an der Unfallstelle landen konnte. Der Notarzt musste also mittels Motorschlitten zum 9-Jährigen gebracht werden. Dieser wurde vom Notarzthubschrauber in weiterer Folge ins Krankenhaus geflogen.