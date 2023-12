Messer in Rücken gestochen: 22-Jähriger kann sich nicht mehr erinnern

Noch am Heiligen Abend, gegen 19.40 Uhr, kam es in Steyr (Oberösterreich) zu einem Streit zwischen mehreren jungen Männern, wobei dieser schnell in Handgreiflichkeiten ausartete. Dabei soll ein 24-jähriger Syrer aus Steyr von einem 22-jährigen Landsmann mit einem Messer verletzt worden sein – dieses wurde ihm in den Rücken gestochen. Der verletzte 24-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

In Wohnung eines Verwandten gefunden

Aufgrund umfangreicher Erhebungen und Fahndungsmaßnahmen konnte der 22-Jährige in der Wohnung eines Verwandten angetroffen und festgenommen werden. Der Festgenommene war zum Tatzeitpunkt betrunken. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Steyr eingeliefert. Als er am gestrigen Christtag dann zur Tat einvernommen wurde, hatte er angegeben, sich an nichts mehr erinnern zu können. Er wurde in weiterer Folge in die Justizanstalt Garsten gebracht.