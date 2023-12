Kritische Szenen in Kärntner Altersheim: Mann schläft mit Zigarette ein

Veröffentlicht am 26. Dezember 2023, 07:26 / ©pixabay.com

In der Nacht auf den heutigen 26. Dezember, gegen 3.40 Uhr, war ein 65-jähriger Altersheimbewohner im Bezirk Feldkirchen mit einer Zigarette in der Hand auf einer Couch im Foyer der Einrichtung eingeschlafen. Wie die Polizei berichtet, dürfte ihm daraufhin die Zigarette aus der Hand auf die Couch gefallen sein, wodurch ein Schwelbrand entstand. In weiterer Folge fiel der Mann von der Couch auf den Boden.

65-Jähriger wurde leicht verletzt

Die Heimleitung konnte den Brand jedoch bemerken und diesen mit Wasser rasch löschen. Durch den Sturz wurde der 65-Jährige jedoch leicht verletzt. Vorsorglich wurde er auch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.