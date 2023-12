Einbruch am Christtag: Hausbesitzer erwartete böse Überraschung

An der Hauseingangstür scheiterten sie noch, weshalb sie mit einem Gegenstand die Verglasung der Terrassentüre einschlugen und so in das Haus kamen. Die Bewohner, darunter der 30-jährige Hausbesitzer, waren in diesem Zeitraum nicht zu Hause, wie die Polizei berichtet. Im Inneren des Hauses suchten die Täter dann sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse ab und stahlen schlussendlich ein Paar Damenschuhe. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt.