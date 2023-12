„Es war einmal“: Melissa Naschenwengs Weihnachtsmärchen hat sich erfüllt

Gestern war es so weit: Melissa Naschenweng, Kärntens Schlagersternchen, war auf der Bühne mit Helene Fischer in deren Show. Am 1. und 2. Dezember wurde die „Helene-Fischer-Show“ zwar schon aufgezeichnet, dem Fernsehpublikum wurde sie aber erst am gestrigen Christtag, dem 25. Dezember um 20.15 Uhr, präsentiert – wir haben berichtet.

„Es war einmal eine kleine Melissa“

Naschenweng selbst spricht von ihrem „persönlichen Weihnachtsmärchen“. „Es war einmal eine kleine Melissa, die mit ihrem Papa und ihrer Harmonika jahrelang durch die Länder zog, um die Freude, die sie an der Musik hat, mit anderen zu teilen. Die Bühnen wurden langsam größer – und gleichzeitig auch die Hürden, die sie aber nicht davon abhielten, weiter zu kämpfen“, so der Lesachtaler Schlagerstar.

„Im Leben ist alles, wirklich ALLES möglich“

Sie hofft nun, dass sie mit diesem Auftritt alle motivieren konnte, „Eure Träume nicht aus den Augen zu verlieren“. „Im Leben ist alles, wirklich ALLES möglich, wenn man hart dafür arbeitet, daran glaubt, geduldig bleibt und sich von Neidern nicht beirren lässt, sondern sie nutzt, um noch besser zu werden“, motiviert Naschenweng abschließend auf Social Media.