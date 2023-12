Schattenspiel stimmte Gurnitzer auf Weihnachten ein

Schon seit vielen Jahren ist das Krippenspiel in der Pfarre Gurnitz ein Höhepunkt am Weihnachtstag und die Zahl der Kinder, die mit ihren Eltern und Großeltern dabei sind, wird von Jahr zu Jahr größer. Nach einer kurzen Andacht durch Pfarrer Bernd Wegscheider und Gesang der Gurnitzer Jugendgruppe „GAUDEAMUS“ (Esther und Phillis Slemenik, Lea Singer, Valentina Fritz, Fabian Guggi) bei der Einsegnungshalle ging es in einer Prozession in die Propsteikirche.

Krippenspiel war erstmals ein Schattenspiel

Dort erwarteten die Besucher eine besondere Überraschung. Das Krippenspiel wurde nicht als Schauspiel aufgeführt, sondern erstmals als Schattenspiel. Zwischendurch wurden Weihnachtslieder gesungen und so war es eine mehr als perfekte Einstimmung für Kinder und Erwachsene auf den Heiligen Abend.