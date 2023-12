Geldregen: Bei Steirer lagen 373.000 Euro unterm Weihnachtsbaum

Veröffentlicht am 26. Dezember 2023, 12:06 / ©ORF / Günther Pichlkostner

Bei der Lotto Ziehung am Heiligen Abend hatte niemand einen Lotto Sechser getippt, damit geht die Jackpot-Serie in die Verlängerung. Am kommenden Mittwoch geht es um einen gut gefüllten Dreifachjackpot mit 3,5 Millionen Euro.

Zwei Gewinner holten sich Fünfer mit Zusatzzahl

Mit den Zahlen 5, 7, 17, 25, 26, und 42 konnte zwar kein/e Spielteilnehmer die „sechs Richtigen“ knacken, zwei Gewinner holten sich aber einen Fünfer mit der Zusatzzahl 35. Die beiden können sich über je rund 81.600 Euro freuen. Einmal wurde der Fünfer mit Zusatzzahl auf der Spieleplattform win2day erzielt. Hier fehlte die Zahl 26 auf einem Systemschein zum Sechser. Der zweite Gewinn wurde als Quicktipp im Burgenland gespielt. Hier war es ebenfalls die 26, die es noch für den Sechsertipp gebraucht hätte.

Weihnachtsüberraschung für Steirer

Bei LottoPlus gab es am Sonntag einen Sechser in der Steiermark. Mit einem Quicktipp holt sich dieser Wettschein rund 373.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung geht es um rund 200.000 Euro. Beim Joker gab es am Sonntag wieder keinen Gewinn im ersten Rang, wodurch aus dem Jackpot ein Doppeljackpot wurde. Wer das „Ja“ zum Joker bei der nächsten Ziehung ankreuzt und dabei die richtige Zahlenkombination auf seiner Quittung hat, darf sich im Solo-Fall über voraussichtlich rund 600.000 Euro freuen.