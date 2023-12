Street-Food-Markt tourt 2024 wieder durch Ã–sterreich

√úber 2,5 Millionen Besuchern z√§hlt der Street-Food-Market-Austria seit 2016. Jetzt geht der Markt wieder auf Tour durch √Ėsterreich und stoppt unter anderem in Graz, Spittal an der Drau, Villach, Hartberg, St. Veit an der Glan und Wien. Die Termine ziehen sich von M√§rz bis Dezember 2024 und auch im kommenden Jahr soll es wieder k√∂stlich werden! Geplant ist, exotische Gerichte aus aller Welt frisch in die Hand zu servieren.