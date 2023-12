Mittwoch wird es größtenteils sonnig

Nachdem sich der Frühnebel aufgelöst hat, präsentiert sich das Wetter am Mittwoch größtenteils sonnig. „Den meisten Sonnenschein gibt es in den westlichen Landesteilen sowie in Osttirol und Oberkärnten“, prognostizieren die Meteorologen von Geosphere Austria. Während der Nachmittagsstunden bilden sich im Donautal, im östlichen Flachland sowie am Alpenostrand allerdings wieder Nebel- oder Hochnebelfelder. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 13 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.12.2023 um 20:23 Uhr aktualisiert