Hallo Sonne: So verläuft der Mittwoch in der Steiermark

Veröffentlicht am 26. Dezember 2023, 20:11 / ©Gerald Heumann

Abgesehen von Nebelfeldern am Morgen und von ein paar hochliegenden Wolken, bringt der Mittwoch in der Steiermark einiges an Sonnenschein. Die Nebelfelder sollen im Laufe des Tages immer weniger werden und etwas Sonne durchlassen. „Etwas zäher hält sich der Nebel im Südosten, hier kann es stellenweise auch ganztags trüb bleiben“, heißt es von den Meteorologen der der GeoSphere Austria. Es bleibt weiterhin mild für die Jahreszeit. Die Temperaturen klettern auf bis zu 10 Grad. Unter dem Nebel bleiben die Temperaturen jedoch etwas gedämpft. „Auch der Wind hat endgültig im ganzen Land nachgelassen“, geben die Meteorologen abschließend bekannt.