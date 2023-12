KAC verliert knapp gegen die grünen Drachen

Dienstagabend trat der EC-KAC auswärts beim HK Olimpija Ljubljana in Slowenien an. Pünktlich um 18 Uhr fiel der Anpfiff in der Hala Tivoli und keine neun Minuten später erzielten die Rotjacken auch schon den ersten Treffer des Abends. Dieser gebührte dem rot-weißen Verteidiger Tobias Sablattnig und war nur der Anfang eines nervenzerreißenden Matches! Manuel Ganahl und Lukas Haudum erhöhten den Vorsprung der Klagenfurter noch im ersten Spielabschnitt auf 3:0. Die Rotjacken schienen den Sieg bereits in der Tasche zu haben, doch dann folgte der Konter der Gegner!

Spannung pur

In der Drittelpause schienen die grünen Drachen nämlich Blut geleckt zu haben und setzten zum Gegenschlag an. Zunächst bugsierte Māris Bičevskis den Puck ins Tor der Klagenfurter. Danach bretterte Miha Zajc die Scheibe in der 26. und 29. Minute gleich zweimal hintereinander ins Netz. Zwar folgte ein schneller Konter der Klagenfurter – Stürmer Johannes Bischofberger erhöhte – doch die Slowenen waren an diesem Abend nicht zu unterschätzen!

Schlag auf Schlag

Im letzten Drittel gelang Haudum zwar das 5:3 und sorgte für Jubel in den Fan-Reihen der Rot-Weißen, aber auch die Slowenen hatten noch einiges in petto! Zajc traf in der 48. Minute erneut in die Maschen der Klagenfurter. Wenig später folgte die Antwort von Matt Fraser, doch auch Ljubljana kämpfte weiter und schließlich glichen Zajc und Trevor Gooch auf 6:6 aus. Ein herber Schlag für die Rotjacken, die sich im Penaltyschießen geschlagen geben mussten.