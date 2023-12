Niederlage: VSV-Adler verlieren Match in Südtirol

Dienstagabend trat der EC VSV auswärts beim HCB Südtirol Alperia in Bozen an. Pünktlich um 19.45 Uhr fiel der Anpfiff in der Eiswelle und keine elf Minuten später erzielten die Adler auch schon den ersten Treffer des Abends. Dieser gebührte dem blau-weißen Stürmer John Hughes. Jedoch ließen die Bozener diesen nicht lange auf sich sitzen.

Südtiroler holten zum Gegenschlag aus

Der Dreifach-Konter kam im zweiten Spielabschnitt: Zunächst knallte Stürmer Christian Thomas den Puck in die Maschen der Villacher, danach folgte ein weiteres Tor des Defenders Scott Valentine. Und als wäre das noch nicht genug, bugsierte in der 31. Minute auch noch Angelo Miceli die Scheibe ins Netz der VSV-Adler. Zwar zeichnete sich kurz Niedergeschlagenheit in den Gesichtern der Kärntner ab, ans Aufgeben dachten sie aber noch lange nicht und schließlich verringerte VSV-Topscorer Anthony Luciani den Spielstand auf 2:3. Für den Sieg reichte es an diesem Tag dennoch nicht. Letztlich mussten sich die VSV-Adler geschlagen gegeben.